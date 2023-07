Salvini a Cagliari: “Connessioni più rapide in Sardegna: solleciterò le compagnie telefoniche”

Migliorare le connessioni in Sardegna: Salvini annuncia il pressing alle compagnie telefoniche. Questa mattina il Vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. È stata l’occasione per fare il punto della situazione infrastrutturale dell’isola. Tra le altre cose, Salvini ha ribadito di voler sollecitare le compagnie telefoniche per migliorare la qualità di connessioni e linee in tutta la Sardegna.

E nel pomeriggio il leader della Lega incontrerà presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il suo collega Urso per un confronto sui temi comuni che riguardano i rispettivi dicasteri. Tra gli argomenti, il caro-voli e la questione dei taxi nelle città italiane. Proprio il problema del costo elevato dei biglietti aerei per la Sardegna è stato sollevato ieri a Cagliari dal vicepremier.