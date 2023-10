Salvatore, muore a 47 anni travolto da un furgone: l'ennesima tragedia sulla strada

Ancora una tragedia sulla strada. La vittima è un uomo di 47 anni, Salvatore Barone, titolare di un’impresa che si occupa di piscine per privati a Figline Incisa, dove viveva. Barone, originario della Sicilia, si trovava sulla sua auto all’altezza dell’Area di Servizio Chianti, fra Incisa – Reggello e Firenze Sud quando un furgone ha invaso la sua carreggiata finendogli addosso, alla cui guida c’era il 73enne Saverio Picerno. Purtroppo per entrambi non c’è stato nulla da fare. Gravemente feriti, invece, i due passeggeri che erano insieme a Picerno. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi di rito per capire cosa abbia provocato lo sbandamento del furgone.