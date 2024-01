SALVATA DALL’ ATTACCO DI UN BRANCO DI CANI, LA DOLCISSIMA SOFY CERCA ADOZIONE DEL CUORE.

Sofy è una giovane micina di circa 2 anni che abbiamo recuperato dal terreno del gruppo SALVIAMO I GATTI DI SELARGIUS.

Purtroppo dei cani stanno sterminando tutti i gatti e noi di radio zampetta sarda con l’ ausilio della nostra super volontaria stiamo cercando di salvare il salvabile.

Sofy è stata sterilizzata e testata negativa felv e fiv, trattata con antiparassitari ed educata all’ uso della lettiera.

È una micina dolcissima che chiede solo amore.

Se Sofy trova adozione possiamo salvare un’ altra gattina, perché gli spazi che abbiamo sono ristretti.

Al momento stiamo recuperando le femmine per bloccare le nascite incontrollate con la sterilizzazione

Attualmente si trova in stallo a Quartu e potete venire a conoscerla di persona, contattate la redazione al

348 0941 632

Solo adozioni responsabili che garantiscano vita in sicurezza e accolti come membri della famiglia.