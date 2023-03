Salvarono una donna tuffandosi nelle acque gelide del rio Mar’e Foghe: premiati due poliziotti

Oristano

Hanno ricevuto la medaglia di bronzo per gli atti d’eroismo

Nel gennaio del 2021 salvarono una donna che si era gettata nelle acque gelide del rio Mar’e Foghe a Riola. Oggi i due poliziotti sono stati premiati in Questura.

Il questore Giuseppe Giardina ha donato la medaglia di bronzo, da parte della Fondazione Carnegie, per gli atti d’eroismo all’assistente Giuseppe Muntoni e all’agente scelto Daniele Carrus, protagonisti di quel salvataggio estremo avvenuto durante un servizio di vigilanza stradale. Durante la cerimonia erano presenti anche i sindaci di San Vero Milis, Luigi Tedeschi, e di Guspini, Giuseppe De Fanti, paesi di origine dei due agenti, e il dirigente della Polstrada di Oristano, Roberto Piredda.

Quel giorno i due poliziotti, in servizio alla stradale di Oristano, erano impegnati un servizio lungo la Statale 292, quando notarono sul ponte del fiume Rio Mar’e Foghe un’autovettura a bordo carreggiata, accanto una donna in evidente stato confusionale.

Dopo aver messo in sicurezza la viabilità, i poliziotti si erano avvicinati alla donna che, però, aveva scavalcato il guard-rail e si era gettata nelle acque gelide del fiume. Sopraffatta immediatamente dalle correnti di acqua fangosa, la donna aveva rischiato di annegare e aveva invocato aiuto. I due poliziotti, dopo aver richiesto l’ausilio di un’autoambulanza e di altre pattuglie, si erano tuffati nel fiume per salvarla. Nonostante le avversità, erano riusciti a trascinarla a riva e a prestare il primo soccorso, in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Martedì, 14 febbraio 2023