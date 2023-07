Salvaguardia della montagna: la Regione dimentica i Comuni dell’Unione del Montiferru

Enti locali La denuncia del consigliere regionale e sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi: "Scelte per il territorio senza coinvolgimento"

“La Regione ancora una volta dimentica gli enti locali e dimentica di coinvolgerli nelle scelte sul territorio”. Lo denuncia il consigliere regionale di Europa Verde, Diego Loi, all’indomani della convocazione da parte dell’Assessorato agli Enti Locali di alcuni incontri sul Fondo di sviluppo per la montagna italiana.

“Non si capiscono i criteri con cui l’assessorato scelga la sede e le modalità degli incontri”, contesta Loi che è anche presidente dell’Unione dei Comuni del Montiferru, “abbiamo una sede e organismi che operano sul territorio e che meglio di nessun’altro conoscono problemi e necessità di queste popolazioni”. Il riferimento è al fatto che la Regione abbia convocato un incontro per domani prossimo all’ex seminario di Cuglieri, senza aver concordato nulla con i Comuni e in particolare l’Unione che questi comuni rappresenta anche su questi temi. Gli incontri hanno come obiettivo l’illustrazione dell’avviso pubblico per l’erogazione dei contributi per la salvaguardia della montagna.

“Come spesso accaduto in questa legislatura”, conclude Diego Loi, “ veniamo a sapere delle scelte di questo territorio senza essere coinvolti, non solo nelle scelte strategiche, ma anche in quelle più banali come il luogo e le modalità di un incontro così importante per lo sviluppo di queste zone. Valuteremo se partecipare a questi appuntamenti”.

Martedì, 11 luglio 2023

