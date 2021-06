I cittadini di Oristano e provincia tornano in piazza sabato per manifestare il disagio causato dal progressivo e inesorabile smantellamento della sanità pubblica in tutto il territorio. L’appuntamento è alle 10 in piazza Roma. La protesta andrà avanti fino alle 12.

“L’ospedale San Martino in questi giorni vede ridursi ulteriormente i servizi, già da tempo carenti. Mancano medici, infermieri, tecnici, ed altre importanti figure, mancano macchinari efficienti e dispositivi, il Laboratorio d’analisi è rimasto privo di reagenti”, spiegano dal Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano, che promuove l’iniziativa. “Gli anestesisti rimasti sono pochissimi, e a breve non sarà a rischio solo l’attività chirurgica, già fortemente limitata, ma quella dell’intero presidio”.

“Il Pronto Soccorso con il prossimo pensionamento di due medici rischia la chiusura, così come la Radiologia, e a seguire gli altri reparti e servizi”, continuano. “La situazione è gravissima, ma la politica locale e regionale tace o si trincera dietro un non si può. Nonostante i mille impegni fino ad ora assunti, non ha mai preso un provvedimento serio, capace di tamponare le falle che si aprivano. Ha trovato poche soluzioni estemporanee quanto inadeguate, ed ha lasciato che la situazione degenerasse”.

“Forse siamo arrivati a un punto di non ritorno. Il nostro diritto alla salute è compromesso nonostante sia sancito dalla Costituzione”, incalzano dal comitato, che sollecita la mobilitazione di tutta la cittadinanza, degli operatori della sanità, dei sindaci, dei sindacati e delle associazioni.

“Il grido si deve levare forte, i responsabili del disastro devono rispondere del loro operato”, concludono. “Un atteggiamento passivo e arrendevole davanti al tracollo della nostra sanità renderebbe anche noi colpevoli”.

Giovedì, 3 giugno 2021

L'articolo Salute negata senza medici e macchinari: in piazza a Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.