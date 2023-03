Saltano le attività operatorie a Ghilarza e rallentano a Oristano: emergenza negli ospedali

Oristano

Si fa più grave il problema della carenza di anestesisti

Sedute chirurgiche che si riducono, operazioni rinviate e liste d’attesa che si allungano ancora di più: c’è chi aspetta anche da due anni circa di essere operato.

Annunciata nei giorni scorsi, la nuova emergenza nei presidi ospedalieri della provincia di Oristano è scattata, a causa della mancanza di un numero sufficiente di anestesisti.

La seduta di day surgery prevista per ieri all’ospedale Delogu di Ghilarza, è saltata, con la sospensione fino a data da destinarsi dell’intervento chirurgico per i tre pazienti in agenda. Con loro dovranno attendere ancora anche le sei persone che dovevano sottoporsi alla visita anestesiologica in vista dell’intervento.

In settimana, inoltre, potrebbero dimezzarsi le sedute operatorie nell’ospedale San Martino di Oristano, che sino ai giorni scorsi erano dieci: due al giorno dal lunedì al venerdì. Si teme addirittura possano scendere a tre, salvo decisioni dell’ultima ora che trovino rimedio a questa grave situazione, originata appunto dalla mancanza di anestesisti. I 13 rimasti in organico all’Asl di Oristano stanno riducendo drasticamente i turni e l’orario aggiuntivo, di cui – con un impegno straordinario – si fanno carico ormai da anni per garantire l’assistenza in sala operatoria, oltre alla gestione del reparto di terapia intensiva e gli altri diversi adempimenti che richiedono la loro presenza. Prestazioni per le quali dicono di attendere ancora le previste retribuzioni, sostenendo come la dirigenza dell’Asl non abbia mantenuto gli impegni promessi. E’ così scattata già da ieri la contrazione delle prestazioni extra e si prospetta una lunga attesa per i numerosi pazienti con necessità di un intervento, come quelli, soprattutto anziani e con fratture al femore, attualmente ricoverati nel reparto di ortopedia. Inoltre è destinata ad allungarsi ulteriormente, per lo stesso reparto, l’attesa dei circa 200 pazienti che aspettano di essere convocati anche da due anni.

Né sembra migliorare la situazione con il recente arrivo di un nuovo anestesista con contratto di libera professione che si aggiunge ad un’altra collega già impegnata con lo stesso contratto e ai due anestesisti del San Francesco di Nuoro, inseriti nei turni dopo la convenzione stipulata dalle due Asl.

Tornando all’ospedale di Ghilarza non è la prima volta che si annullano gli interventi programmati in day surgery, previsti per un solo giorno alla settimana. Non aiuta nemmeno l’arrivo dell’anestesista proprio per garantire l’attività chirurgica, ripresa a Ghilarza dallo scorso mese di ottobre. Con lui la Asl ha stipulato appunto un contratto in libera professione che prevede una retribuzione di 80 euro all’ora. Ma il professionista, già dipendente della Asl di Nuoro e ora in pensione, ha ha anche un contratto con una casa di cura privata, dove invece l’attività chirurgica aumenta tanto da richiedere ormai per diversi giorni alla settimana la sua presenza.

E così a Ghilarza si rischia nuovamente la sospensione dell’attività chirurgica, che si aggiunge alla perdita del reparto Medicina, chiuso da qualche mese e sostituito dall’Ospedale di Comunità, a gestione sopratutto infermieristica, inaugurato qualche settimane fa. Da ricordare che al Delogu solo qualche anno fa operava un anestesista dipendente che garantiva senza bisogno di ricorrere a spese aggiuntive, oltre all’assistenza in sala operatoria, le visite anestesiologiche, l’ambulatorio di terapia del dolore e l’assistenza per le Tac con contrasto.

Al Mastino di Bosa, invece, un anestesista in organico ancora c’è e si continuano invece ad assicurare due sedute chirurgiche in day surgery, mentre non si eseguono gli interventi ortopedici, sempre in day surgery, annunciati dalla direzione della Asl a ottobre scorso.

L’Asl di Oristano, intanto, continua nella ricerca di nuovi anestesisti. Ha pubblicato un nuovo avviso in scadenza il 12 marzo. Si cercano anestesisti da impegnare negli ospedali della Asl 5 con contratto di libera professione. Si offrono 80 euro all’ora ai medici specializzati, anche in pensione, e 60 agli specializzandi dell’ultimo o penultimo anno di specializzazione, a fronte di un impegno richiesto di 38 ore alla settimana. Obiettivo: “Garantire l’attività operatoria su tre/quattro sale operatorie 5 giorni la settimana con notevole incremento dei volumi di attività e una risposta consona alle potenzialità del nostro Presidio Ospedaliero alla popolazione della Provincia”.

Martedì, 7 marzo 2023