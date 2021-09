Le attività di presentazione della scuola saranno recuperate, dunque, nei prossimi mesi, così come il concerto per clarinetti.

Il rinvio dell’incontro è stato disposto dall’amministrazione, in accordo con la direzione della Scuola civica di musica. La scelta è stata motivata con la necessità di garantire una più ampia partecipazione di bambini e famiglie alla giornata di presentazione delle attività musicali. L’open day, tra le altre cose, prevede la prova degli strumenti da parte dei partecipanti e – nella delicata situazione attuale con il coronavirus – non è possibile eseguirla in condizioni di sicurezza.

Fonte: Link Oristano

