San Nicolò d’Arcidano

Comune e Team Kart Arcidano al lavoro per portare in paese l’attesa manifestazione

Ci vorrà ancora un po’ di pazienza per vedere correre sulle strade di San Nicolò d’Arcidano i kart e le auto da corsa: la “Prima esibizione motoristica Città di Arcidano”, annunciata per domenica 18 settembre, è stata rimandata a data da destinarsi.

“I motivi sono prettamente tecnici”, spiega Giovanni Sanna, presidente dell’associazione di piloti professionisti Team Kart Arcidano che organizza l’evento. Ora assieme al Comune si sta cercando una nuova data. “L’evento si farà presto”, rassicura Sanna. “Ho ricevuto numerose chiamate da piloti sardi e da curiosi, in tanti aspettano con grande interesse questa manifestazione”.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per il sostegno che ci sta dando per la realizzazione dell’esibizione motoristica. Poi ringrazio la Pro loco, l’Auser, Flema soccorso e Autotrasporti Frongia, altre realtà che ci stanno dando una mano”.

L’esibizione sarà il primo evento organizzato dal Team Kart Arcidano dal 2009 e vuole far scoprire il mondo dei motori anche ai meno esperti, con la sfilata di tre go-kart e tre auto da corsa guidati da professionisti lungo un percorso cittadino di poco più di un chilometro. Sarà anche un evento dedicato ai più piccoli: i piloti mostreranno due esemplari di go-kart, uno adatto ai bambini di 6 anni e un altro a quelli di 8 anni. Presente alla manifestazione anche un terzo modello di kart per gli adulti, da 125 di cilindrata, un esemplare di Formula 2, un’auto da rally e un’altra da velocità in salita.

Come aveva già spiegato in precedenza a LinkOristano, Giovanni Sanna ribadisce che “non sarà possibile far provare le auto e i kart al pubblico, per ragioni di sicurezza: li guiderannosoltanto i piloti in possesso di licenza”.

Mercoledì 14 settembre 2022