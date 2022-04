Oristano

Atletico Oristano, Oristanese e Tharros hanno notificato al Comune la rinuncia

L’accordo col Comune non c’è più: Atletico Oristano, Oristanese e Tharros non gestiranno insieme lo stadio per i prossimi 17 anni. Stamane le tre società hanno comunicato ufficialmente all’amministrazione la rinuncia alla stipula della convenzione per il campo Tharros.

Le precarie condizioni del terreno di gioco e l’incertezza sulla realizzazione del campo in erba sintetica con le risorse del Pnrr sono le cause principali che hanno convinto i club a fare un passo indietro.

“Non ci sono le condizioni per andare avanti”, ha spiegato il presidente dell’Oristanese, Gianni Scanu. “Attualmente il terreno di gioco non è in grado di ospitare una società, figuriamoci tre. Il manto in erba sintetica è indispensabile, non si può pensare a un accordo per la gestione dell’impianto se non arrivano certezze in merito agli interventi sul terreno di gioco”.

Le tre società hanno chiesto al Comune di riprogrammare il bando per la gestione a campionati conclusi. Ma con le elezioni a giugno, troveranno poi gli stessi interlocutori a Palazzo degli Scolopi?

leggi l’intero articolo su OristanoNoi

Venerdì, 8 aprile 2022