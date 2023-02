Salmo a Cagliari a luglio, concerto sul lungomare del Poetto - Sardegna

Sarà Salmo, rapper di Olbia, uno dei big della musica italiana, il principale protagonista del Cagliari Summer Festival, rassegna che animerà lestate del capoluogo a partire dal prossimo 1 luglio. Sarà una stagione di concerti in riva al mare: a ospitare gli spettacoli, infatti, la Cagliari Beach Arena sul lungomare del Poetto, zona Ippodromo. "Ci prepariamo a un altro grande evento. Cagliari sa come si fa", ha detto il sindaco Paolo Truzzu. Parte la corsa ai biglietti, a disposizione da domani.

Numeri eccezionali per Salmo: 2,5 miliardi di streaming totali, 70 dischi di platino e altrettanti dischi d'oro. Nel 2022 è stato il primo rapper a esibirsi allo stadio San Siro davanti a 50mila persone. Torna a Cagliari sei anni dopo l'ultimo concerto. Il rapper sardo è tornato recentemente in pista con altri due grandi lavori: il sesto album "Flop" (ottobre 2021), triplo disco di platino con oltre 250 milioni di stream, e "Blocco 181 - Original Soundtrack" (maggio 2022, disco d'oro), colonna sonora della serie tv Sky Original "Blocco 181", di cui ha curato la direzione artistica oltre a esserne il produttore creativo e attore.

In questi anni, inoltre, Salmo ha messo a segno numerose collaborazioni diventate hit di successo, tra cui alcune tracce contenute nel "Machete Mixtape 4" (2019, 3° platino e oltre 500 milioni di stream totali), "La Canzone Nostra" feat. Mace & Blanco (2020, 5° platino e oltre 120 milioni di stream), e le più recenti "Bubble" feat. thasup, Takagi & Ketra e "Viola" feat. Fedez (entrambe uscite nel 2022 e certificate platino).

La rassegna Cagliari Summer Festival, organizzata da Magma Events, è un progetto che si pone l'obiettivo di organizzare, per i prossimi tre anni, una serie di concerti e spettacoli di vario genere musicale in programma nel capoluogo durante i mesi estivi. La maggior parte degli eventi (il cartellone line-up è in via di definizione) si svolgeranno alla Cagliari Beach Arena, una nuova area eventi all'aperto situata a due passi dalla spiaggia cittadina del Poetto, proprio accanto all'Ippodromo.



