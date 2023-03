Salgono i prezzi delle case in Sardegna ma la provincia di Oristano è la zona più economica

Oristano

Il presidente di Adiconsum, Giorgio Vargiu: “Prezzi proibitivi in alcune località”

Tornano a salire i prezzi delle abitazioni in Sardegna, con fortissime differenze territoriali e listini addirittura proibitivi in alcune zone dell’isola. Lo segnala Adiconsum Sardegna, che ha condotto uno studio sui prezzi delle case nella regione.

“A febbraio 2023 il prezzo medio delle abitazioni in vendita in Sardegna si è attestato a quota 2.288 euro al metro quadro, con un aumento del 4,28% su base annua”, spiega l’associazione dei consumatori, che ha preso in esame i dati del portale specializzato immobiliare.it.

Oristano è il territorio dove si spende meno: in media 1.031 euro al metro quadro, ma con un incremento del +6,27% su base annua. I costi più alti sono quelli delle case nella provincia di Sassari (2.807 al metro quadro, + 6,65% rispetto a febbraio 2022). Nella provincia di Cagliari la media è di 2.010 al metro quadro, con un aumento del 6,80% rispetto a febbraio 2022: punte di 2.681 euro nel comune di Pula contro i 1.240 euro della più economica Uta.

A Nuoro il prezzo medio è di 1.410 euro al metro quadro (+0,14% sul 2022) mentre nella provincia Sud Sardegna si registrano listini in calo dello 0,4% su base annua, con una media di 1.491 euro al metro quadro.

Listini più elevati a Olbia con 3.127 euro di media al metro quadro (+7,2%) e punte di 4.972 euro a San Pantaleo, mentre ad Alghero bastano 2.554 euro al metro quadro.

“Se si prendono in esame le località più prestigiose della Sardegna, si scopre che i listini si impennano e di parecchio”, dice il presidente Giorgio Vargiu. “Il record del caro-casa spetta a Porto Cervo, dove i prezzi raggiungono una media di 7.311 euro per metro quadro, il 220% in più rispetto la media regionale. Carissime sono anche Baja Sardinia (4.638 euro al metro quadro, con un aumento del 16% rispetto a febbraio 2022), Porto Rotondo (4.612 euro), Golfo Aranci (4.306 euro), San Teodoro (3.507 euro) e Villasimius (3.402 euro)”.