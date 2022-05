Appuntamento decisivo per la salvezza tra Salernitana e Cagliari, che domani si contenderanno punti vitali per permanenza in Serie A. I risultati recenti premiano a mani basse i granata, che dopo quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate si sono portati al quartultimo posto con un punto di vantaggio proprio sui rossoblù, precipitati invece da inizio marzo a oggi. Il pronostico per la sfida all’Arechi rimane comunque in bilico, con Nicola e i suoi a 2,40 su Planetwin365, contro il 2,94 dei sardi e il 3,35 del segno «X». Più sbilanciate le scelte degli scommettitori, che nel 40% dei casi hanno puntato sull’«1», con il «2» fermo al 32%. Bonazzoli spicca ancora nelle scommesse sui marcatori, dopo il gol segnato all’andata che permise alla Salernitana di chiudere la sfida sull’1-1: l’attaccante granata potrebbe partire dalla panchina, ma al momento la sua rete si gioca a 2,75, con Djuric subito dietro (3,00) e Verdi a 3,55. Dall’altra parte del campo il neo allenatore Agostini si affiderà a Joao Pedro (2,75) e Pavoletti (3,55).

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail