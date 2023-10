Salernitana- Cagliari 2-2, finale thrilling: Viola segna e regala un rigore, rossoblù ancora ultimi. Neanche il migliore scrittore di film gialli avrebbe potuto disegnare un finale così: gol di Luvumbo, pareggio di Dia, controsorpasso del Cagliari con Viola che al 91′ compie il fallo di mano che porta al 2-2 ancora con Dia. Ranieri l’aveva preparata benissimo nel primo tempo con Mancosu dietro Oristanio e il solito imprendibile Luvumbo, con Nandez esterno difensivo, la Salernitana nella prima frazione di gioco non ha mai tirato in porta. Scuffet ha subito le due reti restando in pratica spettatore tutta la gara. Nel secondo tempo infatti il predominio del Cagliari è stato netto, e la prima vittoria è stata mancata soltanto per un soffio. Ma questo fa ancora più male al mister e ai tifosi rossoblù perchè sarebbero stati tre punti di platino, che avrebbero portato il Cagliari addirittura fuori dalla mischia salvezza. Il Var ha richiamato l’atbitro Chiffi dopo un minuto per l’azione decisiva, quel galeotto fallo di mano di Viola. Cagliari migliorato ma ingenuo, e adesso si fa ancora più dura. Resta la buona prestazione e il fatto che lo scontro diretto con la squadra di Inzaghi è stato almeno pareggiato.