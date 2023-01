Oristano

Tagliandi per le tribune in vendita probabilmente già dalla prossima settimana

Organizzare la Sartiglia potrebbe costare fino al 10% in più rispetto alle passate edizioni dello storico carnevale, l’ultima integrale nel 2020, prima dell’arrivo delle restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19. E così, per evitare brutte sorprese, si è deciso di rivedere al rialzo i prezzi dei biglietti per assistere alla corsa alla stella e alle pariglie, con aumenti nell’ordine massimo di 5 euro a tagliando.

In totale, i biglietti in vendita per le due giornate di domenica 19 febbraio e martedì 21 saranno circa 6.000. I prezzi andranno da un minimo di 15 a un massimo di 45 euro. La vendita online dovrebbe partire tra la prossima settimana e l’inizio di quella successiva.

Giovedì, 12 gennaio 2023

