L’ Istituto Alberghiero “Antonio Gramsci” di Monserrato parteciperà al progetto intitolato “Sale Gourmet” che si svolgerà domani, 12 novembre, al Parco Molentargius Saline. Uno Show Cooking che si svolgerà subito dopo il convegno dal tema “Le Saline marittime del terzo millennio tra opportunità e nuove sfide”. Al centro del convegno ci sarà il sale marino, uno dei principali elementi che ha consentito lo sviluppo dell’umanità. La valorizzazione delle eccellenze culinarie, l’esaltazione del gusto del sale marino e la sua utilizzazione nelle pratiche culinarie è un aspetto che la filosofia di Slow food , partnerschip di questo progetto, vuole affrontare. Il progetto coinvolge tre territori, tre regioni (Sardegna, Puglia e Sicilia) e tre Istituti alberghieri: l’Istituto “Florio” di Erice, l’ Ipsar “A. Gramsci” di Monserrato e l’Istituto di Margherita di Savoia. Tre luoghi accomunati tra loro dalla presenza storica delle Saline nel proprio territorio. Il nostro Istituto quest’ anno accoglierà gli alunni delle due scuole partner per 2 giorni ricchi di collaborazioni e sperimentazioni in cui i nostri alunni insieme ai ragazzi provenienti dalla Puglia e dalla Sicilia e i rispettivi insegnanti collaboreranno nei nostri laboratori di cucina, sala e accoglienza per la realizzazione di cocktails, piatti e desserts e valorizzazione del territorio che vedono come protagonista il Sale marino valorizzando le diversità regionali . Il progetto formativo si propone di fornire agli studenti nuove competenze laboratoriali nell’utilizzo di questo alimento e conoscenze sul suo processo produttivo, la sua storia e l’economia.

La nostra scuola ringrazia l’Istituto Alberghiero “Aldo Moro” di Margherita di Savoia, promotore di questo progetto per averci reso parte integrante del progetto e la nostra Dirigente dell’ Ipsar “A.Gramsci” di Monserrato per aver accolto con entusiasmo questa iniziativa di interscambio didattico, culturale, gastronomico tra le varie regioni. Un ringraziamento a tutti gli alunni che con impegno e in sinergia hanno realizzato preparazioni gastronomiche e bevande miscelate promuovendo e rilanciando come unico protagonista il sale marino.

L'articolo Sale Gourmet, i ragazzi del Gramsci di Monserrato alla sfida fra aspiranti chef al parco di Molentargius proviene da Casteddu On line.