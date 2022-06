La Sardegna per fortuna non deve fare i conti con la carenza d’acqua: le scorte ci sono, mentre le altre regioni sono costrette a un severo razionamento.

Indispensabile seguire le regole per evitare malanni: non uscire nelle ore più calde, schermare le finestre, bere molta acqua, evitare alcolici, caffeina e cibi pesanti.

Afa, caldo, aria occupata e nessuna speranza che la situazione a breve migliori. Anzi. E come se non bastassero le temperature roventi di questi giorni, la situazione è destinata a farsi ancora più difficile: domenica a mezzogiorno scatterà una nuova allerta emanata dalla protezione civile per un’altra ondata di calore che porterà temperature torride oltre i 40 gradi, e resterà in vigore fino a martedì 28.

