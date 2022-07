Cagliari

Diffusi i dati della Fondazione Gimbe

Con 1.274 nuovi casi di contagio da Coronavirus ogni 100.ooo abitanti e un incremento del 18,2% rispetto alla settimana precedente, è cresciuta ancora l’incidenza del Covid-19 in provincia di Oristano, nel periodo tra il 6 e il 12 luglio.

Nella Città metropolitana di Cagliari i nuovi casi sono 1.295, con un +1,9%. Numeri più contenuti a Sassari (1.095) e Nuoro (1.093), ma in queste ultime due province l’incidenza cresce rispettivamente del 30,1% e del 33,8%. Confermato il trend in crescita anche per il Sud Sardegna (1.209 con un +5,8%).

È quanto evidenzia il report diffuso oggi dalla Fondazione Gimbe. In particolare, in Sardegna si registra una performance in peggioramento per i casi al momento positivi ogni 100.000 abitanti: si passa a 2.392 casi, dopo il 1.959 della settimana precedente. La crescita su base regionale è del 14,5%.

È ancora sopra la media nazionale l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva da parte dei pazienti Covid, pari al 4,4%, mentre è sotto la media italiana l’occupazione di posti letto in area medica, pari al 9,8%.

Tra i dati aggiornati resi noti dalla Fondazione Gimbe anche quelli relativi alla campagna vaccinale anti-Covid. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari all’8% (media Italia 7,3%). A questo dato va aggiunto il dato riferito alla popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 3,8%.

Gli over 5 anni che non hanno ricevuto la terza dose sono il 9,4% (media Italia 11,2%). In questo caso bisogna aggiungere i guariti da meno di 120 giorni, che non possono ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 6,4%.

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose per le persone immunocompromesse è del 62,4% (nel report precedente era al 52,6%), mentre per gli over 80, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79 è del 9,4%. Il 43,3% (media Italia 34,9%) dei bambini tra i 5 e gli 11 anni ha completato il ciclo vaccinale. Un ulteriore 4,3% (media Italia 3,3%) ha ricevuto solo una dose di vaccino.

Giovedì, 14 luglio 2022

