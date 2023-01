Saldi: più movimento in Sardegna ma niente assalto ai negozi - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 05 GEN - Via ai saldi invernali anche in Sardegna, giusto in tempo per sistemare qualche sorpresa nella calza della Befana. Ma niente assalto ai negozi. Partenza cauta questa mattina nelle città dell'Isola per la stagione degli sconti: nelle strade dello shopping a Cagliari, da via Garibaldi a via Dante, c'è più movimento del solito. Ma nei punti vendita che, prima di Natale, assegnavano i numeri salta coda, non c'è bisogno di aspettare. E si è accolti dal più classico dei: "posso esserle utile in qualcosa?.

Gli sconti? Si parte dal 20% ma in alcuni casi si arriva al 50%.

"L'aumento del costo delle materie prime preoccupa i commercianti - spiega il direttore di Confcommercio Sud Sardegna Giuseppe Scura - tuttavia gli esercenti auspicano che possa arrivare una stabilità o un aumento delle vendite promozionali rispetto allo scorso anno. Le previsioni ci dicono che tornano gli acquisti nelle botteghe di quartiere e maglieria, pantaloni, giacconi, scarpe e accessori saranno più che mai oggetto dei desideri per via dei prezzi che non hanno subito aumenti come invece in altri settori che hanno risentito dell'inflazione".

Le promozioni andranno avanti per due mesi. Secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, in Sardegna il giro d'affari sarà di 62 milioni di euro, la metà (32,8 mln) nel sud Sardegna.

Lo shopping interesserà 292mila famiglie circa in tutta la regione. Mediamente una famiglia spenderà circa 212 euro (dato inferiore rispetto a quello nazionale che arriva a 304 euro). La spesa per ogni sardo sarà di 94 euro. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna