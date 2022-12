Oristano

Grande attesa per la stagione degli sconti

Partiranno giovedì 5 gennaio, in Sardegna, i saldi invernali 2023. Soltanto poche regioni italiane hanno anticipato i tempi di qualche giorno, ma non l’isola.

La durata massima della stagione degli sconti è 60 giorni. Vige inoltre il divieto di vendite promozionali nei 40 giorni prima della data di inizio dei saldi.

La speranza è che gli sconti portino una boccata d’ossigeno per i commercianti, provati in questi mesi dal caro bollette.

“Al momento non abbiamo dati effettive sulle vendite natalizie”, ha spiegato la direttrice della Confcommercio di Oristano Sara Pintus, “dal contatto con i soci apprendiamo che le vendite stanno andando a macchia di leopardo, per alcuni bene per altri meno. Non abbiamo ancora previsioni per i saldi”.

Sul sito web di Confcommercio è stata pubblicata una pratica guida sui saldi, una bussola utile per capirne il funzionamento, le curiosità e le differenze con le vendite di liquidazione e quelle promozionali. Sono inoltre indicate le normative nazionali in materia di saldi, con le sanzioni che variano da regione a regione.