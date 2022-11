Sagre ed eventi del Sud Sardegna fanno il boom di visitatori: da Capoterra a Selegas e Turri, migliaia di persone

Sagre ed eventi del Sud Sardegna fanno il boom di visitatori: da Capoterra a Selegas e Turri, migliaia di persone hanno affollato le vie dei centri, segno che le tradizioni sarde e gli antichi sapori da riscoprire sono la carta vincente per un turismo che va ben oltre la stagione estiva.

Capoterra con le sue Lollas e Pratzas Antigas ha festeggiato sino a notte fonde: “Abbiamo voluto fortemente – spiega l’assessora alla Cultura e Tradizioni Donatella Dessì – attivare tutte quelle proposte che riguardano le tradizioni sarde che si affacciano sul nostro paese. Capoterra ha un territorio meraviglioso e noi vorremmo proporlo anche per tutte le tradizioni antiche dei nostri nonni e bisnonni”.

“Uno spettacolo vedere Capoterra in festa” afferma Giovanni Montis, assessore allo sport, spettacolo e turismo.

Un impegno di energie non indifferente che vede coinvolti amministratori, associazioni, commercianti e cittadini: si fa rete per promuovere tutte le caratteristiche del territorio affinché i visitatori possono partecipare alla scoperta di tutto ciò che offre.

Anche Turri ha fatto il pieno con la seconda tappa della sagra dello zafferano: dopo il successo di domenica scorsa a San Gavino, i petali viola che simboleggiano l’oro rosso, hanno richiamato centinaia di turisti.

Stesso scenario a Selegas: “È evidente che l’evento Saboris Antigus sia riuscito ad inserirsi tra le manifestazioni di grosso interesse della Sardegna.

Grazie veramente di cuore a tutti i presenti, a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questa fantastica giornata” ha commentato il sindaco Alessio Piras.

Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Suelli, Guasila, Gesico, Mandas e Nurri sono i territori coinvolti, in Saboris Antigus, che aprono le loro porte per promuovere le eccellenze locali: degustazioni, dimostrazioni dei maestri artigiani e laboratori per i bambini. Non solo: antiche dimore, luoghi di culto, siti archeologici e tutti gli angoli più suggestivi dei paesi sono messi in mostra per attirare e intrattenere tutta la famiglia.