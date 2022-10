Arborea

Un successo il cartellone di eventi col raduno dei polentari d’Italia

Due giorni di eventi ad Arborea ieri e oggi nel segno di tradizioni che si rinnovano in occasione del 15° Raduno Nazionale dei Polentari d’Italia, (presenti ad Arborea con una qualificata rappresentanza) e in parallelo alla 39^ Sagra della Polenta: distribuiti in una ventina di stand, hanno proposto in degustazione una ventina di specialità di polenta, piatti rappresentativi delle Regioni e Province di provenienza.

Ieri l’avvio con le mostre dedicate e in onore agli ospiti una giostra equestre della Sartigliedda con i giovani cavalieri e amazzoni di Oristano.

A seguire i saluti del sindaco Manuale Pintus, Paolo Sanneris presidente della Pro Loco e di Bastiano Arcai dei polentari che ha tra l’altro hanno ricordato la scomparsa di don Giuseppe Branchesi, presidente onorario dell’assoziazione.

Sui vincoli esistenti con le altre realtà le testimonianze sono venuta da Cristiano Corazzazi, assessore all’immigrazione della Regione Veneto, dai sindaci di Sermoneta Pina Giovannelli, di Maramo Marco Guzzanato, di Villorba Francesco Soligo e dalle assessore di Mortegliano Elisa Tammuaro e Vanessa Comand.

Presenti anche il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo, il commissario della Provincia Massimo Torrente, il sindaco di Terralba Sandro Pili.

Nella giornata di oggi è stato avviata anche la prima manifestazione di turismo esperienziale, una formula che vuole far incontrate i turisti visitatori con le produzioni locali e coinvolgerli nelle presentazioni e lavorazioni. I numeri: 40 gli stand allestiti per la polenta e le altre degustazioni, 15 i laboratori allestiti per il turismo esperienziale con una ventina di produttori, una decina le mostre allestite, cento i volontati della Pro Loco che hanno lavorato per la riuscita dell’appuntamento.

Positivo il giudizio espresso dal presidente della Pro Loco Paolo Sanneris in attesa delle conclusioni su una affluenza di pubblico che è da record.

Domenica, 16 ottobre 2022