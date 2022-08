(ANSA) - CAGLIARI, 30 AGO - Tutto pronto al Villaggio dei pescatori di Giorgino per la 36/a Sagra del pesce.

Si comincia mercoledì 31 agosto alle 20.30 con la proiezione del documentario "Non è Giorgino". E sabato e domenica si entra nel vivo con le degustazioni. Nella piazza centrale del rione sul mare sarà possibile assaggiare tutte le specialità cagliaritane: "pruppu a sa schiscionera" (insalata di polpo), "burrida" (gattuccio di mare), "pisci a colletti" (fave lesse insaporite con aglio e menta), "lissa e sardina arrustia" (muggini e sardina arrosto), fritto misto della laguna e del golfo. Tutto accompagnato da un bicchiere di vermentino.

"Finalmente si riparte - ha spiegato l'assessore alle attività produttive Alessandro Sorgia- dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia".

Si prevede l'assalto di migliaia di visitatori. La manifestazione è nata negli anni Ottanta. A disposizione 2.000 chili di pescato preparati secondo le ricette della cucina marinara cagliaritana. "La Sagra del Pesce del Villaggio dei pescatori si inserisce di diritto all'interno delle iniziative di rilancio economico territoriale, volto ad arricchire e promuovere l'offerta turistica di Cagliari", ha concluso l'assessore Sorgia. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

