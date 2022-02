Zerfaliu

“Speriamo di riuscire a organizzarla, anche se in ritardo”, dice la presidente Delogu

Per ora è un rinvio, non una cancellazione. “La Sagra degli agrumi a Zerfaliu è andata avanti ininterrottamente per 23 anni, sino al 2020”, dice la presidente della Pro loco, Rita Delogu. “Era saltata lo scorso anno e speriamo ancora di poterla riorganizzare quest’anno, anche se in ritardo rispetto alle precedenti edizioni, appena cesserà l’emergenza da Covid-19”.

La manifestazione è strettamente legata all’attività dell’associazione di promozione turistica: la prima edizione – nel 1997 – accompagnò la ricostituzione della Pro loco a Zerfaliu, nata nel 1984 e poi ferma per diversi anni.

“In questi lunghi anni la sagra è diventata un evento simbolico per il paese, visto il successo crescente che riscuote ogni anno”, dice ancora Rita Delogu, “è riuscita a far conoscere il paese e i suoi prodotti non solo nella provincia di Oristano, ma in tutta la Sardegna”.

La Pro loco non si limita a organizzare la sagra: si occupa anche della vendita degli agrumi e produce marmellate, liquori e creme a base di agrumi.

Ogni anno la manifestazione è accompagnate da varie iniziative che si svolgono nella piazza della Trasfugurazione: giochi, animazioni e balli per bambini e famiglie, degustazioni di dolci e torte a base di agrumi, e poi serate danzanti con organetto e fisarmonica, esibizione di cori e gruppi musicali. Anche quest’anno, si spera.