Sagama avrà di nuovo un negozio di alimentari grazie al Comune e alla Cas

Sagama

Domani l’inaugurazione

Sagama da domani avrà nuovamente un proprio negozio di generi alimentari. Lo aprirà la Cooperativa allevatrici sarde, grazie a un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Antonio Cuccui. Proprio il Comune, infatti, utilizzando i fondi destinati alle zone svantaggiate, ha deciso di convertire a esercizio commerciale circa 80 metri quadrati della vecchia palestra delle scuole elementari, ormai in disuso, in Via Vittorio Emanuele 83.

L’amministrazione sosterrà anche una parte delle spese di gestione, compreso il costo del dipendente impiegato nel punto vendita con contratto part time. Nell’esercizio, infatti, sarà impegnato un giovane del paese, che garantirà l’apertura del negozio dalle 8 alle 12, dal lunedì al sabato.

Il punto vendita della Cas avrà prodotti a marchio Coop e scelta del pane; per frutta e verdura saranno privilegiati i prodotti locali.

La Coop Allevatrici Sarde è stata scelta dopo un bando pubblico.

“Per noi”, ha dichiarato la presidente della Cooperativa allevatrici sarde Pieranna Calderaio, “è una soddisfazione contribuire a realizzare una coraggiosa idea dell’amministrazione comunale, decisa ad assicurare ai poco più di 170 abitanti, in gran parte anziani, un punto vendita di generi alimentari e contribuire a arginare lo spopolamento del paese anche attraverso questo questo piccolo progetto”.

Domani, mercoledì 19 luglio, il taglio del nastro alle 10.

Martedì 18 luglio 2023