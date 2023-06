Saccheggiava il box auto usato come magazzino: lo sorprende la polizia

Sassari

In più giorni rubata merce per 3mila euro

Un uomo di 38 anni è stato arrestato per furto aggravato. Era entrato nel cortile di un palazzo e poi aveva puntato su un box auto, usato come magazzino da un commerciante. Dai successivi accertamenti è risultato che da lì era stata rubata in precedenza merce per il valore di 3.000 euro.

Ma stavolta il ladro è stato sorpreso dalla polizia. Gli agenti, che lo avevano visto entrare nel condominio, si erano insospettiti e lo avevano seguito fino al box auto.

È successo ieri pomeriggio, in via De Gasperi, a Sassari.

Secondo il personale della Squadra mobile della Questura di Sassari, la merce è stata rubata dall’uomo in più momenti.

Giovedì, 8 giugno 2023