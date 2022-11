Saboris Antigus 2022 fa ancora il botto: migliaia di persone si sono riversate per le vie di Siurgus Donigala

E domenica si replica: con la quinta tappa si rimane nel cuore della Trexenta, a Suelli per un viaggio nei sapori e nelle tradizioni.

“Non ci si aspettava un successo del genere” commenta il primo cittadino Perra. Una fiumana di gente, infatti, sino a tarda notte ha festeggiato l’evento tra cibi, bevande e balli tipici della tradizione sarda. Un mix vincente che, quest’anno più che mai, in ogni sagra o manifestazione dove la cultura sarda, in tutte le sue sfaccettature, è la protagonista, conferma che è un segnale importante per continuare su questa strada. I piccoli centri vengono riscoperti o scoperti per la prima volta, angoli suggestivi di una terra che non offre solo mare e divertimento ma che può vivere benissimo anche durante l’anno con un turismo mirato alla semplicità e naturalezza del territorio. Un patrimonio, quindi, alla portata di mano, che è sempre stato sotto il naso e che, forse, mai stato valorizzato come ora. Il successo, insomma, anche di Saboris Antigus è generato dall’esposizione di ciò che caratterizza il giornaliero: dal pane alla pasta, ai salumi e altri insaccati prodotti dalle carni di allevamenti locali, e poi i vini, i liquori, i formaggi, il miele, i dolci tradizionali. Una vera festa per il palato e non solo: dai lavoratori alle maschere tradizionali e ai gruppi folk.

Insomma: la semplicità piace, rigenera e regala giornate all’insegna della cultura e delle tradizioni sarde.