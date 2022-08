Sabbia rubata in Gallura nascosta nello spray abbronzante - Sardegna

Avevano nascosto la sabbia rubata dalla spiaggia gallurese di Cannigione in un flacone spray di crema abbronzante. Uno stratagemma che non è servito a una coppia di turisti per non essere scoperti.

Sono stati controllati nel corso delle consuete ispezioni condotte dal personale della Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna agli imbarchi dal porto di Olbia - Isola Bianca. I turisti, con un figlio minorenne, erano in partenza per Livorno e dentro le valigie, oltre alla sabbia nel flacone, c'erano anche pietre rubate dallo stesso litorale.

Il materiale è stato sequestrato per essere poi riportato nei luoghi di appartenenza e i due sono stati segnalati alla sezione operativa di Olbia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: dovranno pagare una multa. Quello di oggi è il secondo sequestro portato a termine dalla Security dell'AdSP: nei giorni scorsi avevano sorpreso due turisti con un esemplare di Pinnna Nobilis di un metro.

