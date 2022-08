Mogoro

Il Gruppo fotografia astronomica della Sardegna invita anche curiosi e bambini



Secondo Night Sky Party a Mogoro. Il raduno di astrofili e astrofotografi della Sardegna è in programma sabato 3 settembre al nuraghe Cuccurada. L’incontro gratuito è organizzato dal G.Fas, il Gruppo Fotografia Astronomica della Sardegna, e patrocinato dal Comune di Mogoro.

Nato su Facebook circa un anno fa, il G.Fas è cresciuto dopo il successo dell’evento analogo svoltosi a Siris. I promotori sono Emanuele Atzeni, Gianni Melis, Alessandro Bianconi e Simone Lochi.

Il fine dell’evento di Mogoro è avvicinare gli astrofili che operano in solitaria da tutte le parti della Sardegna, uniti dalla passione per il cielo notturno ma confinati a un’amicizia sui social. Grazie a Night Sky Party possono incontrarsi di persona, conoscersi e finalmente stare insieme in modo da condividere e discutere le proprie esperienze.

Il raduno è aperto anche al pubblico di curiosi e appassionati in genere, ai quali sarà rivolta una particolare attenzione, con attività di osservazione gratuita di tutti i corpi celesti, accompagnata dalle descrizioni degli astrofili più esperti che si metteranno a disposizione di grandi e bambini.

Il sito che accoglierà l’evento è quello del nuraghe Cuccurada, a pochi chilometri da Mogoro. Il sito archeologico presenta ampi spazi per ospitare decine di setup, e grazie alla posizione sopraelevata si presta all’osservazione di tutti i corpi celesti.

Per partecipare come astrofilo si deve possedere uno strumento atto all’osservazione e posizionare il setup prima che tramonti il sole. È necessario registrarsi in tempo compilando il modulo di adesione presente sul gruppo Facebook G.Fas (utile agli organizzatori per gestire gli spazi). Per partecipare come pubblico non è necessario prenotare.

Questo il programma della serata:

ore 16 accoglienza astrofili;

ore 16.30 scelta postazione e installazione setup;

ore 17.30 accoglienza pubblico e breve presentazione della serata;

ore 18 inizio osservazione solare;

ore 19 inizio osservazione lunare;

ore 20 osservazione del tramonto e pausa cena;

ore 21 allineamento al polo in diretta e breve presentazione della nottata;

ore 21.30 inizio osservazione planetaria (Saturno e Giove + minori);

ore 23 osservazione della luna calante e presentazione della Via Lattea;

ore 24 osservazione di oggetti del cielo profondo (nebulose, galassie, etc):