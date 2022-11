Oristano

Quest’anno solo tre supermercati nell’Oristanese hanno aderito all’iniziativa

Torna la Giornata nazionale della colletta alimentare, l’iniziativa storica del Banco Alimentare giunta quest’anno alla sua 26ª edizione e in programma per domani, sabato 26 novembre. Sono sempre di più le persone che chiedono aiuto per la spesa o per un pasto, rivolgendosi alle circa 7.600 strutture caritative che il Banco alimentare sostiene in tutta Italia, attraverso la rete di 21 organizzazioni territoriali.

Banco alimentare fa appello anche quest’anno alla solidarietà di tutti e invita a partecipare, recandosi nei supermercati che partecipano all’iniziativa – circa 11.000 in tutta Italia – e dando il proprio contributo: si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà. A supporto nella spesa solidale gli oltre 14.000 volontari, riconoscibili dalla loro pettorina arancione, che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione (come legumi, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia come omogeneizzati o latte in polvere).

La Sardegna non si tira indietro, anzi: sono diversi i comuni dell’Isola che aderiscono all’iniziativa (la lista completa è consultabile sul sito del Banco alimentare). Scarsa adesione invece nell’Oristanese, dove quest’anno solo tre supermercati partecipano alla colletta solidale: a Ghilarza l’MD in via Ocier Reale e a Oristano Spazio Conad ed Eurospin in via Cagliari.

Sempre da domani, la colletta alimentare proseguirà anche online. Sarà infatti possibile continuare a donare alimenti su amazon.it/bancoalimentare, carrefour.it, esselungaacasa.it e easycoop.com. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it.

Testimonial della colletta alimentare, anche per quest’anno, è il calciatore Giorgio Chiellini, protagonista, tra l’altro, di uno spot radio e tv di lancio dell’iniziativa solidale, realizzato da Mate Agency.

La colletta alimentare, con la quale la Fondazione Banco Alimentare onlus aderisce alla Giornata mondiale dei Poveri 2022 indetta da Papa Francesco, è resa possibile anche grazie alla collaborazione dell’Esercito Italiano, dell’Associazione Nazionale Alpini, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo de Paoli, della cdo Opere Sociali e del Lions Club International.

Nel 2021 grazie alla colletta alimentare sono state raccolte 7.000 tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti (un pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 gr di alimenti in base ai LARN, i livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana), per un controvalore economico di oltre 25 milioni di euro.

Venerdì, 25 novembre 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.