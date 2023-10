“Sa picioca de su Campidanu e mesu” da Villacidro all’Asia: Claudia Aru al Thailand Folk fest

Da Villacidro alla Thailandia per rappresentare la Sardegna al Thailand Folk fest con l’abito de “Sa picioca de su Campidanu e mesu”: la cantante Claudia Aru prossima alla partenza per il contest che prenderà il via il 2 novembre. Una voce incisiva che riesce a esprimere emozioni e sentimenti attraverso le note intonate è quella dell’artista originaria del centro del Medio Campidano, ben conosciuta anche oltremare: sarà lei la madrina della terra dei nuraghi che avrà il compito di far conoscere storia, cultura e tradizioni sarde attraverso 13 concerti “sparsi in tutto il paese insieme ad altri gruppi provenienti da tutto il mondo” ha comunicato Aru. Un festival importante quello si svolgerà in terra asiatica e che avrà come tema principale la pace. Ad accompagnare la cantante sarà il musicista Marco Bande con il quale presenteranno uno spettacolo in cui la musica tradizionale sarda incontra suoni e contaminazioni contemporanee. “Fin da quando ero bambina il mio più grande sogno era fare la cantante e girare il mondo, direi che sta succedendo e, nonostante tutte le difficoltà, non potrei desiderare di meglio” ha scritto l’artista nella sua pagina Facebook.