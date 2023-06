Sa Battalla di Sanluri XIII Edizione

Raccontare la storia, per conoscere il nostro passato. Anche quando si tratta di sconfitte. Come quella della Battaglia di Sanluri (Sa Battalla) del 30 giugno 1409 dove l’esercito sardo del Giudicato d’Arborea venne sconfitto da quello spagnolo della Corona d’Aragona. Un momento che ha fortemente influenzato la storia della Sardegna e le vicissitudini successive delle popolazioni del Mediterraneo Centrale.

E,nonostante l’eccidio, nonostante la sconfitta subita, la Battaglia di Sanluri è un momento da ricordare, un esempio di uomini e donne coraggiosi che si sono battuti per la loro libertà.

Quest’anno, XIII esima edizione, la rievocazione storica dello scontro campale si terrà il 2 luglio alle 18.

<Sa Battalla – spiega li sindaco di Sanluri Alberto Urpi – è un importantissimo tassello del Medioevo Sardo – Con la rievocazione vogliamo mantenere viva la nostra storia e il coraggio del popolo sardo giudicale che lottò per la sua indipendenza>.

La rievocazione storica verrà proposta il 2 luglio proprio nelle campagne dove si scontrarono i due eserciti (Su Bruncu de Sa Battalla) e nei luoghi dell’eccidio di migliaia di sardi (S’Occidroxiu).

Cavalieri, armigeri, arcieri si schiereranno e daranno vita alla ricostruzione della Battaglia di Sanluri. Seguirà, poco dopo, l’assalto al Castello e delle mura fortificate del villaggio di Sanluri.

Nelle prossime ore verranno messi in vendita i posti a sedere nelle tribune per la rievocazione e per l’assalto al Castello.

Sono previsti sul campo di battaglia 100 cavalieri in groppa ai loro cavalli e circa 300 armigeri e soldati a terra che si daranno battaglia impersonando i due eserciti: quello sardo del Giudicato D’Arborea al comando di Guglielmo III di Narbona e la Corona d’Aragona con in testa Martino il giovane, Re di Sicilia e Infante di Aragona.

Oltre alle associazioni storiche cittadine arriveranno cavalli e cavalieri da tutta la Sardegna e anche da San Marino.

La rievocazione del 2 luglio è il momento clou de Sa Battalla che sarà anticipata da una lunga serie di manifestazioni, convegni, approfondimenti, scene di vita del tempo e momenti di riflessione che inizieranno da giovedì 29 giugno.

Di respiro internazionale i due convegni, quello di sabato alle 19.30 con il giornalista e divulgatore scientifico Roberto Giacobbo e quello di venerdì dal titolo La Battaglia di Sanluri: riscoperta e valorizzazione del medioevo in Sardegna.

Inoltre dal venerdì sera, negli spazi del parco comunale, verrà allestito l’accampamento medievale visitabile tutto il sabato e la domenica. Circa 100 figuranti animeranno l’accampamento che proporrà momenti di vita e mestieri del tempo: il fabbro, l’amanuense, le ceramiche, i giochi e le usanze del medioevo.

Spazio poi alle mostre, alle visite guidate, ai cortei storici, al Consiglio comunale solenne alle rappresentazioni teatrali e ai concerti.

Insomma un ricchissimo “programma” che ha come filo conduttore Sa Battalla e il medioevo sardo.

Per l’organizzazione di una manifestazione così imponente l’amministrazione si avvale della preziosa collaborazione della Pro loco di Sanluri guidata da Lauranna Fenu e della collaborazione di diverse associazioni locali.

Qui di seguito il programma completo

Sa Battalla 23 giugno -2 luglio 2023

ü 29 Giugno Giovedi

Piazza Castello ore 21:30

Rappresentazione teatrale “La Bella di Sanluri” a cura della Compagnia filodrammatica “Su Spassiu” di Sanluri

ü 30 Giugno Venerdi

Chiesa San Lorenzo ore 11:00

Messa in suffragio dei caduti nella Battaglia.

Animazione a cura del Coro Città di Sanluri

Castello Giudicale ore 18:00

Consiglio Comunale solenne

Castello Giudicale ore 19:00

Convegno

La Battaglia di Sanluri: riscoperta e valorizzazione del medioevo in Sardegna

Saluti istituzionali: Dott. Alberto Urpi, sindaco della Città di Sanluri

Intervengono:

Gianni Mereu, studioso sanlurese, “Sa Battalla” Conseguenze storiche, politiche e istituzionali nella storia dello Stato Italiano

Prof. Franciscu Sedda, docente di Semiotica culturale, Università degli Studi di Cagliari: Sa Batalla e l’epopea medievale della nazione sarda

Dott.ssa Alessandra Guigoni, Antropologa Culturale:

A tavola nel Medioevo, cosa mangiavano e bevevano i sardi?

Dott. Marco Muresu, Archeologo, Lancaster University, Department of History: Monete, battaglie e identità: raccontare i giudicati tra conoscenza e narrazione

Prof.ssa Sara Caredda, docente di Storia dell’Arte Moderna, Università di Barcellona: Il Mausoleo di Martino il Giovane. Morte, oblio e riscatto del vincitore della Battaglia di Sanluri

Introduce: Dott. Luca Puddu, direttore del Polo Museale Sanlurese

Coordina i lavori: Dott.ssa Paola Cireddu, giornalista e regista

Piazza Castello ore 21,00

Serata musicale a cura della Associazione Innantis

ü 1 Luglio -Sabato

ore 18,30 Municipio

Visita guidata alle targhe sui feudatari di Sanluri A cura di G. Mereu

ore 19,30 Piazzale Via Lepanto

CORTEO di Cavalieri e figuranti in costumi storici

ore 21,00 Cortile esterno del Castello Medievale

Roberto Giacobbo, giornalista e conduttore televisivo, terrà una conferenza sul Medioevo.

ore 22,30 Piazza Castello

Banda XXL: 5 bande unite in concerto

ü 2 Luglio – Domenica

RIEVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA DI SANLURI DEL 1409

ore 18,00 Su Bruncu de Sa Battalla

SCONTRO CAMPALE DI FANTI, ARCIERI E CAVALIERI IN ARMI E COSTUMI MEDIEVALI

a seguire: Castello Giudicale

ASSALTO AL CASTELLO

La Regia della rievocazione e dell’assalto è a cura di Mariano Corda.

Attori: Senio Dattena, Mariano Cirina, Antonella Puddu.

Cantante: Manuela Ragusa. Testo teatrale: Francesco Virdis