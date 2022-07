S. Anna Arresi, due slot machine contraffatte sequestrate in un bar: sanzionato il titolare

Sequestrati nella provincia del Sud Sardegna apparecchi con doppia scheda contraffatta.

I funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Cagliari e Oristano, in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, nel corso di un’attività di controllo, richiesta dalla Direzione Giochi –Ufficio Controlli Giochi di Roma, hanno sequestrato in un bar di Sant’Anna Arresi, nel Sud Sardegna, due apparecchi da divertimento, apparentemente regolari e muniti dei titoli autorizzatori, che celavano al loro interno una doppia scheda di gioco.

Insospettiti dal cavo che fuoriusciva da uno degli apparecchi, e ispezionando l’interno del cabinet, i funzionari hanno potuto riscontrare che dietro gli hopper era inserita una scheda identica a quella in dotazione all’apparecchio ma contraffatta e non collegata alla rete telematica di SOGEI. I funzionari pertanto hanno provveduto alla contestazione delle violazioni dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater TULPS (apparecchi destinati al gioco non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS) e dell’art. 110, comma 9, lettera d) TULPS (apparecchi privi dei titoli autorizzatori), nonché all’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 5.000 a € 50.000 a seconda delle tempistiche individuate dalla normativa di riferimento. In caso di mancata oblazione, è inoltre prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni. E’ stata inoltre sequestrata la somma totale di € 1.535,00 rinvenuta all’interno dei due apparecchi. L’intervento è il frutto di un’attività di intelligence e di presidio del territorio a tutela del gioco legale e responsabile.