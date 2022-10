Ryanair, salta il volo da Ciampino a Cagliari: decine di sardi e turisti infuriati. Ecco il racconto dei passeggeri a Casteddu Online: “Vi segnalo una vera e propria odissea dei viaggiatori aerei Ryanair che ieri 21.10.22 si sono visti cancellare il volo Roma Ciampino Cagliari delle ore 18.15 con la possibilità di prendere il vettore oggi alle 20.25 ma prima un ritardo ha previsto la partenza alle ore 22.20 e poi il volo è stato definitivamente cancellato e rischedulato domani alle ore 12.15. Ci si chiede se davvero questo comportamento deve continuare per tanto tempo è davvero assurdo oramai i disagi causati da questo vettore stanno davvero diventando numerosi con tutti i disagi di una persona che doveva rientrare in Sardegna il venerdì e ripartire la domenica invece così è costretta a non rientrare”. L’unico albergo a disposizione era a Pavona a 30 km. E i circa 80 passeggeri sardi hanno dovuto trovarsi un altro volo oggi, di domenica, con la prima compagnia disponibile.

