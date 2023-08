Ryanair rilancia su Alghero: questo inverno cinque diverse rotte su scali italiani

Oristano

Non si ferma la polemica per l’iniziativa del Governo nazionale di calmierare i prezzi dei biglietti

La compagnia aerea Ryanair ha lanciato oggi – 11 agosto – cinque rotte nazionale da e per Alghero per l’inverno, garantendo nuovi collegamenti con la Penisola. Nell’annuncio non mancano le polemiche nei confronti del Governo italiano, circa il tentativo di porre un tetto massimo ai biglietti, calmierando i prezzi.

“Con le nuove rotte si arriva a oltre 30 voli settimanali che collegano la Sardegna con le principali destinazioni continentali come Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli e Pisa. Il lancio di queste rotte dimostra l’impegno di Ryanair in Sardegna, offrendo connettività e turismo vitali durante la stagione invernale con tariffe a partire da € 19,99”, ha commentato il CEO di Ryanair, Eddie Wilson.

Non è mancata la stoccata al Governo italiano, che nei giorni scorsi ha cercato di porre un freno ai forti rialzi dei prezzi dei biglietti con un tetto massimo. “Purtroppo, mentre Ryanair sta investendo e guidando la crescita per la Sardegna con investimenti reali, il Governo italiano sta facendo il contrario con il suo decreto sul price cap fuorviante e illegale, che avrà la conseguenza non intenzionale di allontanare gli investimenti Ryanair dalla Sardegna nell’estate e nell’inverno 2024”, ha dichiarato Wilson. “Se questo nuovo decreto non verrà ritirato, Ryanair sarà purtroppo costretta a ridurre la capacità dalla Sardegna e dalla Sicilia, il che significherà meno passeggeri a tariffe più elevate”.

Wilson difende le sue precedenti dichiarazioni, sulle quali sono piovute diverse critiche sia dal Governo nazionale che dalla Regione. “Negli ultimi 25 anni Ryanair ha trasformato le regioni italiane con un investimento di circa 10 miliardi di dollari, con 92 aeromobili basati su oltre 40.000 posti di lavoro. Ryanair vuole continuare a investire in regioni come la Sardegna con collegamenti diretti e diversificati verso destinazioni italiane e internazionali e ha consegnato al Ministro Urso una proposta per consegnare altri 2 milioni di passeggeri per la Sardegna, e attendiamo la sua risposta positiva”, ha dichiarato.

“Le parti interessate in Sardegna comprendono cosa serve per attrarre la capacità delle compagnie aeree con costi di accesso inferiori che forniranno investimenti locali, più turisti e più posti di lavoro. Il Governo italiano dovrebbe sostenere le iniziative sarde e gli aeroporti per attirare i collegamenti aerei invernali, piuttosto che redigere decreti anti-investimento da Roma”, ha concluso Wilson. “Se il Ministro Urso vuole sostenere questa fantastica iniziativa sarda, dovrebbe rispondere positivamente alla proposta di Ryanair che ha l’obiettivo di portare altri 2 milioni di passeggeri in Sardegna”.

