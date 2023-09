Ryanair, primi tagli alle rotte dopo decreto del governo - Notizie

Il governo emana il decreto con il tetto alle tariffe per i collegamenti per le isole e Ryanair risponde tagliando l'operativo invernale per la Sardegna: 10 le rotte colpite dalla mannaia del vettore, 3 cancellate, l'8% di tutto il piano winter dall'Isola. "Sono...

Fonte: Ansa Sardegna