Ryanair, la beffa per una 80enne cagliaritana: “Mia mamma scaricata a Torino e costretta a camminare senza potere neanche bere”

04/01/22

Ryanair, la beffa per una 80enne cagliaritana: “Mia mamma scaricata a Torino e costretta a camminare senza potere neanche bere”. Il racconto affranto di Andrea Manca sull’odissea di oggi del volo Cuneo-Cagliari: “Oggi, il volo da Cuneo a Cagliari delle 08:35, Ryanair FR4816 è stato dirottato con partenza da Torino Caselle. Ho portato mia madre 80enne, che necessita di assistenza speciale, al check-in dell’aeroporto di Cuneo/Levaldigi ed è stata presa in carico dal personale aeroportuale, tutti gentilissimi. Ho atteso all’esterno la partenza dell’aeromobile, viste le condizioni della nebbia ho immaginato che avrebbe fatto ritardo. Alle 09:30 circa, mia madre mi chiama e mi informa che la stavano mettendo sul bus per Torino/Caselle. Durante tutto il tragitto ci siamo sentiti telefonicamente. Arrivata all’aeroporto di Torino/Caselle mi ha chiamato, la voce tremante e sensibilmente provata. È stata fatta scendere dal Bus, insieme agli altri passeggeri, e gli è stato detto di camminare. La povera nonnina, si è trascinata il trolley e lo zaino finché ha potuto, preoccupata di non riuscire a tenere il passo dei suoi compagni di viaggio. Una passeggera, la ringrazio di cuore, è arrivata in aeroporto e ha chiamato aiuto. Mamma è stata raggiunta e fatta sedere in carrozzina, ricevendo l’assistenza richiesta.Io comprendo che non è facile organizzare la situazione di un trasporto improvvisato, anche se credo che una compagnia affermata dovrebbe essere in grado di gestirla. Fortunatamente mamma è lucida, ma si tratta comunque di una donna anziana, che aveva bisogno di aiuto e che sarebbe potuta cadere nel tragitto con chissà quali conseguenze. È arrivata a Cagliari dopo le 13:30, senza poter bere ne utilizzare la toilette.Mi chiedo, in futuro le risposte potrebbero aiutare altri sfortunati viaggiatori.Chi doveva provvedere ad accompagnarla o ad accoglierla?Forse non riceveremo risposta da nessuno, Ryanair si è rifiutata di ascoltarmi, limitandosi a fornirmi il link per la loro pagina dei reclami”, conclude Andrea Manca nel suo triste racconto.