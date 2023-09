Ryanair annuncia un taglio sui collegamenti aerei con la Sardegna

Cagliari

Ecco le tratte interessate

Ryanair annuncia il taglio di alcuni voli che collegano la Sardegna con la penisola e con l’estero, in seguito alla decisione del governo di emanare il decreto con il tetto alle tariffe per i collegamenti per le isole. L’annuncio lo ha dato stamane a Cagliari Jason Mc Guinness, chief commercial officer della compagnia.

Secondo quanto riferito dal manager Ryanair cancellerà per l’inverno tre rotte nazionali per Trieste (da Cagliari), Bari e Treviso (entrambe da Alghero) e ridurrà le frequenze su altre 7 rotte, compresi 6 collegamenti nazionali essenziali per Roma, Milano (Bergamo e Malpensa), Catania, Napoli e Venezia, oltre a Bruxelles Charleroi.

Da Ryanair, quindi, un appello al governo italiano perché abroghi immediatamente il provvedimento che impone il tetto alle tariffe per i voli sulle isole: “Fermiamo questo decreto legge per evitare ulteriori danni irreparabili e, invece, rendiamo l’Italia più competitiva togliendo la tassa chiamata addizionale municipale su tutti gli aeroporti della Penisola”, ha chiarito Jason Mc Guinness all’agenzia Ansa.

