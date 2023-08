Russia, precipitato l’aereo di Prigozhin: “Lui era a bordo, non ci sono superstiti”

Un aereo privato di proprietà di Evgheni Prigozhin, fondatore della società di mercenari Wagner, si è schiantato al suolo nella regione di Tver, in Russia. Secondo le prime informazioni il velivolo aveva a bordo sette passeggeri, tra cui secondo alcuni canali Telegram anche Prigozhin stesso, e 3 membri dell’equipaggio, non ci sono superstiti.

A sostenere che il jet fosse di Prigozhin per primo è stato il canale Telegram Baza avrebbe controllato il codice di registrazione, rilanciato poi da diversi media tra cui il Moscow Times. Protagonista della battaglia di Bakmut in Ucraina, Prigozhin a luglio aveva guidato il tentato colpo di stato in Russia