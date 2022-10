Cabras

Ancora un’interrogazione, dopo che nell’ultima seduta di Consiglio la minoranza aveva rinunciato alla discussione

Nuove contestazioni al sindaco di Cabras arrivano dal consigliere di minoranza Antonello Manca, capogruppo dei Popolari Europei Autonomisti Sardi. Questa volta le critiche riguardano la scelta di utilizzare un escavatore meccanico per rimuovere la mercierella (sa groga, per i pescatori) dalle acque dello stagno.

In una interrogazione urgente, Manca sostiene che quel tipo di intervento “non ha fatto altro che contribuire alla proliferazione della mercierella, assodato scientificamente che la sua rimozione deve avvenire esclusivamente con tecniche aspiranti, evitando accuratamente la disgregazione della colonia”. Secondo il consigliere di minoranza, sono stati “soldi sprecati per un intervento sbagliato e dannoso per l’ecosistema stagnale e per gli interessi della nostra comunità”.

L’interrogazione è solo l’ultima di una serie di contestazioni indirizzate al sindaco di Cabras da parte di Manca e di altri rappresentantri dell’opposizione. Una mole importante di atti che ha creato problemi e ulteriore acredine durante l’ultimo Consiglio comunale, convocato dal sindaco con 15 punti all’ordine del giorno, 8 dei quali relativi a interrogazioni.

“Troppi secondo la minoranza”, ha commentato il sindaco all’indomani della riunione di Consiglio, spiegando che i consiglieri di opposizione hanno chiesto – con una pec – e e ottenuto il rinvio di una parte delle delibere alla successiva seduta, “per consentire una discussione più serena e più approfondita e per una forma di rispetto per il Consiglio comunale”.

Il sindaco ha rinviato due delibere alla seduta successiva e ha chiesto ai presentatori di scegliere quali altre fossero meno urgenti. Proprio il consigliere Manca ha chiesto lo spostamento di tutte e 7 le sue interrogazioni urgenti, e alla risposta negativa del sindaco ha abbandonato l’aula. “È chiaro, fa le interrogazioni ma evidentemente non vuole sentire le risposte del sindaco”, ha commentato Andrea Abis.

Anche la consigliera Alessandra Lochi, che aveva presentato una interrogazione sulla Fondazione Mont’e Prama, ha chiesto il rinvio della discussione.

L’assemblea ha discusso, dunque, solo 5 punti sui 15 in programma inizialmente, per un totale di 35 minuti di tempo e – ha fatto notare il sindaco – “non ha avuto alcun intervento della minoranza”.

“Questa è serietà?”, si è domandato Abis, parlando di “interrogazioni fatte solo ed esclusivamente per avere uno spazietto mediatico e non per avere le risposte dal sindaco e dagli assessori”.

Sabato, 22 ottobre 2022