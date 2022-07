Ruspa in fiamme a Quartucciu, intervento dei vigili del fuoco nella notte

Quartucciu,

incendio di un mezzo da lavoro nella notte in località Sant’Isidoro.

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco è intervenuta intorno alle 4,30 in via Delle Fragole, in località Sant’Isidoro a Quartucciu, per l’incendio di un mezzo da lavoro, una mini ruspa (mod. Bobcat) utilizzata per alcuni lavori stradali.

Gli operatori giunti sul posto con un’autopompa hanno spento le fiamme che hanno coinvolto il mezzo e messo in sicurezza l’area e la sede stradale.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.