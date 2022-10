Sono stati trentuno gli equipaggi che domenica ad Oristano hanno preso parte alla prima manifestazione di “Ruote nella Storia”, valevole quale 3 Memorial Franco Ghiani.

Una manifestazione organizzata da ACI Storico che ha voluto unire storia e passione per le auto d’epoca alla cultura ed alla enogastronomia della Sardegna.

I partecipanti con le loro auto sono arrivati da tutta la Sardegna per il 1 evento inserito dall’ACI tra le manifestazioni nazionali che si stanno svolgendo in tutta Italia.

Alla “punzonatura” e alla reception, allestita nella centralissima via Mazzini, si sono presentati i proprietari delle 31 auto.

“La più datata e anche più ammirata è stata una Lancia Aprilia convertibile del 1938”, dice Claudio Bigiarini direttore dell’ACI si Oristano, alla quale vanno aggiunta una bellissima Fiat Dino 2400 Coupé, la Lancia Delta integrale 16V del 1989. Ancora, una Triumph Spitfire Mk4 del 1972, una Lancia Fulvia del 1972, un Maggiolino Volkswagen del 1974 (con livrea stile “Herbie”) e numerose Fiat 500, scortate dalla Fiat “Topolino” convertibile”.

Gli equipaggi hanno quindi visitato il centro storico di Oristano e la Torre di Mariano II e sono partiti in corteo nel Sinis alla scoperta del Villaggio di San Salvatore e per arrivare a Is Aruttas per un pranzo che segue le tradizioni locali.

“Il primo evento di questo format nazionale di “Ruote nella Storia” è stato positivo”, aggiunge Claudio Bigiarini”, i partecipanti sono rimasti soddisfatti ed abbiamo gettato le basi per riproporre la manifestazione per il prossimo anno. Doverosi i ringraziamenti agli ufficiali di gara del nostro Automobile Club ed al Comune di Oristano ed all’Aci storico che ci permette una visibilità nazionale a dei luoghi ricchi di storia, arte, cultura e bellezze naturali troppo spesso sconosciuti al grande pubblico, come è stato per Oristano e le splendide coste di Cabras”.

