Terralba

Corsi 75 km per raccogliere fondi a sostegno della ricerca



Una lunga staffetta è partita sabato 21 maggio in contemporanea in tutte le regioni d’Italia. È la Run4Hope, un viaggio a tappe, paese per paese, per passare il testimone e aiutare la ricerca scientifica. Si è corso e si continuerà a macinare chilometri anche il prossimo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 maggio. Con uno scopo preciso: ogni società sportiva o gruppo di corridori raccoglierà fondi da donare all’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. Le donazioni provengono dai singoli partecipanti alla staffetta.

Ieri, domenica 22 maggio, Run4Hope è è passata anche nel Terralbese. La corsa è partita alle 8 da Villacidro e si è fermata in serata, poco prima dell’imbrunire, a Oristano. In tutto circa 75 chilometri per dare ai malati una speranza, la parola hope che ricorre nel nome dell’iniziativa.

Nella staffetta si sono alternati gli atleti di gruppi e associazioni locali. Hanno iniziato gli sportivi dell’Atletica podistica San Gavino, salutati dall’Olympia Villacidro. Poi, a Uras, la corsa solidale è proseguita con la Polisportiva Runners Oristano. A loro hanno dato il cambio gli atleti dell’Amatori Terralba, poi sostituiti dall’Atletica Monte Arci di Marrubiu. Questi infine hanno passato il testimone ai corridori dell’Atletica Arborea.