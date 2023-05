Rugby, sfida a Capoterra: la selezione sarda contro gli ex nazionali argentini

Il rugby argentino sbarca a Capoterra: la selezione Sardegna Old Rugby XV, squadra formata da ex giocatori provenienti dai club di tutta l’isola e la squadra delle Provincias Argentinas Rugby Classic, formata da ex nazionali argentini si affronteranno sabato sul campo Comunale di via Trento con fischio di inizio alle ore 19. L’ingresso sarà gratuito, con apertura dei cancelli alle ore 18. Sono arrivati in Sardegna con tanto entusiasmo, accolti dalle autorità cittadine e accompagnati per un tour locale alla scoperta delle bellezze del territorio. Tra i campioni presenti anche Diego Cash, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo argentino, dapprima giocatore e attualmente direttore della sezione rugbistica del San Isidro Club. “Per molti di loro è la prima volta che giungono in Sardegna – spiega Giovanni Montis, assessore allo sport – hanno gustato il buon vino offerto dalla cantina locale e le prelibatezze culinarie sarde”. Capoterra si conferma così città dello sport con l’ennesimo evento di richiamo internazionale che permette ai cittadini e agli appassionati di poter vivere le discipline sportive a 360° grazie a manifestazioni e progetti che vedono coinvolti atleti famosi e tornei di competizione prestigiosi. Un richiamo anche turistico per la città che punta a essere meta d’approdo per i tanti turisti che, tra qualche settimana, affolleranno le coste sarde e che potranno intrattenersi a Capoterra con i tanti eventi in programma anche nei prossimi mesi. Appuntamento, quindi, per sabato sera per il grande match.