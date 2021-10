Silvio Berlusconi e il pianista di Arcore Danilo Mariani, che vive a Sarteano (Siena), assolti perché il fatto non sussiste al processo Ruby ter a Siena dove erano imputati per corruzione in atti giudiziari. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Simone Spina, presidente del nuovo collegio del processo relativo a uno stralcio del filone principale del cosiddetto Ruby ter. Berlusconi era difeso dai legali Federico Cecconi, Enrico De Martino e Lorenzo De Martino.

La Procura sosteneva che il leader di Forza Italia avesse pagato Mariani per indurlo a falsa testimonianza sulle “cene eleganti” ad Arcore. Il pubblico ministero Valentina Magnini aveva chiesto per entrambi gli imputati una pena di 4 anni di reclusione. Danilo Mariani suonava alle feste di Arcore ed era in rapporti di lavoro con l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che ne ha sempre apprezzato le doti artistiche.

