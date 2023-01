I due ladri sono stati tratti in arresto e al termine dell’udienza di convalida tenutasi questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura nei loro confronti.

I poliziotti, pertanto, avendo il sospetto che in realtà il soggetto fungesse da “palo” hanno proceduto a controllare l’area circostante, individuando una seconda persona nel retro dell’edificio. Accortosi della presenza degli agenti ha cercato ha tentato la fuga verso la vicina campagna, ma un altro equipaggio delle Volanti è riuscito a bloccarlo. Cagliaritano, quarantenne, è stato identificato ed è noto anche lui per i precedenti di polizia.

L’uomo, un trentaduenne residente nell’hinterland metropolitano, già noto per precedenti di polizia, non ha saputo dare giustificazioni circa la sua presenza.

Fonte: Link Oristano

