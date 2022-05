Rubava vongole nella laguna di San Giovanni, 73enne denunciato a Villaputzu

VILLAPUTZU. Un settantatreenne di Villaputzu, disoccupato, con precedenti denunce a carico, è stato deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari dai carabinieri della stazione di Armungia con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso mentre, nonostante il divieto assoluto, raccoglieva vongole all’interno della laguna di San Giovanni, di proprietà del demanio regionale, in località “Sa Carina”, in agro del comune di Villaputzu. A sorprendere il ladro e ad allertare il 112 è stato il presidente della cooperativa San Giovanni che ha in concessione la gestione del compendio lagunare. I militari prontamente intervenuti hanno colto il ladro in flagranza e hanno recuperato il bottino, circa 4 Kg di vongole, che sul mercato avrebbero fruttato al pensionato non meno di sessanta euro. Soprattutto durante la bella stagione gli stagni del Sarrabus, ricchi di mitili, sono stati spesso depredati da ladri “buongustai” provenienti anche dall’hinterland cagliaritano. Diversi sono riusciti a farla franca. Altri, invece, sono stati colti sul fatto anche perché i pescatori hanno intensificato la sorveglianza. L’ultimo in ordine di tempo ad essere trovato con le vongole nel sacco è stato la vigilia di Pasqua un pensionato di Muravera, che a sua volta era stato denunciato a piede libero per furto aggravato dai carabinieri del nucleo radio mobile della compagnia di San Vito. (Gian Carlo Bulla)

Fonte: La Nuova Sardegna