Quartu Sant’Elena

L’impianto era chiuso per lavori. Denuncia ai carabinieri

Due carrozzine e altro materiale indispensabile allo svolgimento degli allenamenti di pallacanestro per atleti disabili sono stati rubati a Quartu Sant’Elena. L’attrezzatura era custodita all’interno del palasport di via Beethoven, attualmente chiuso per lavori.

I dirigenti di Basket Disabili Sardegna hanno scoperto il furto quando hanno controllato i magazzini della palestra in vista della ripresa delle attività, dopo due anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria. Subito si sono rivolti ai carabinieri e hanno sporto denuncia.

“Il furto, le cui dinamiche restano da chiarire, rappresenta un ostacolo rilevante a un tentativo di rilancio della società in termini di reclutamento di nuovi atleti e di ritorno sui campi della compagine storica già in forze ai Ba.D.S.”, si legge in una nota diffusa dal direttivo dei Basket Disabili Sardegna.

Secondo la dirigenza della società, quanto accaduto “rallenta il percorso di valorizzazione della disabilità nello sport, del quale i Ba.D.S si sono fatti promotori attraverso una serie di iniziative”.

“Mentre il direttivo si riserva di lanciare una campagna di raccolta fondi per sopperire alle necessità imminenti”, conclude la nota, “sottolinea la fondamentale importanza delle carrozzine come strumento di gioco e di inclusione per tutti coloro che si sono avvicinati al gioco del basket in carrozzina, o che intendono farlo”.

Lunedì, 24 ottobre 2022

