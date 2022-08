Un piccolo pezzo di storia proveniente dalla città di Tharros torna finalmente a casa. Si tratta di tre tessere di un antico mosaico, prelevate dal sito alcuni decenni fa da un turista che durante una visita all’area archeologica non ha resistito ad appropriarsi del souvenir proibito.

Rimaste per lungo tempo custodite all’interno della sua abitazione privata, nel torinese, le preziose tessere sono state trovate da un parente quando l’uomo è venuto a mancare, e immediatamente ha ritenuto di doverle restituire ai luoghi di origine.

I frammenti sono arrivati a Tharros in busta chiusa, con una lettera di accompagnamento e di scuse inviata alla biglietteria del sito archeologico. Nella lettera si legge: “Restituisco quanto indebitamente sottratto dal vostro sito archeologico. Sentitamente dispiaciuto per il furto da voi subito, porgo le mie scuse”.

Difficile capire quale fosse l’originaria collocazione delle piccole tessere, l’area archeologica infatti si presenta ricca di frammenti come questi. A dare un indizio, la dicitura lasciata dall’uomo che se ne impossessò, che a chiare lettere scrisse su un foglio: tempio dei sacrifici.

Il reperto potrebbe arrivare dalle strutture disposte intorno al tofet punico, quello che fino agli anni Novanta veniva descritto dalle guide proprio come un luogo in cui si praticavano i sacrifici dei fanciulli e oggi più propriamente interpretato come un’area nella quale venivano deposti i bambini nati morti o defunti in tenerissima età, prima di avere subito un rito di passaggio. Non essendo un locale decorato da mosaici, con tutta probabilità le tessere arrivate da Torino provengono da uno degli ambienti degli edifici che erano stati costruiti attorno al tofet.

Le strutture all’interno delle quali si trovavano opere musive erano in particolare quelle pubbliche, sia sacre che civili, ma in età romana non era difficile trovare questi elementi di decoro all’interno delle abitazioni private. La dimensione delle tre tessere fa pensare che appartenessero a un’opera di età Romano imperiale o tardo antica.

In genere con motivi geometrici, ma anche con forme vegetali, i mosaici di Tharros sono stati rinvenuti ad esempio negli edifici termali e nel tempietto a pianta semitica, di fianco alle semi colonne.

