I feriti sono stati ricoverati all’ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari, non sono in gravi condizioni.

Dopo l’assalto, i malviventi hanno sfruttato il caos creato dal blocco della Statale con alcuni mezzi dati alle fiamme per scappare in direzione di Macomer.

La banda era composta da non meno di otto persone. Hanno sparato con armi da guerra contro il furgone e ferito due delle guardie giurate (oltre a una automobilista di 30 anni bloccata a poca distanza e colpita a un braccio da un proiettile). Poi hanno preso una parte dei sacchi con il denaro destinato agli uffici postali: non sono riusciti a svuotare completamente il furgone a causa dell’arrivo dei carabinieri dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna”.

Oltre un milione di euro: potrebbe essere questo il bottino portato via dai banditi che ieri mattina hanno assaltato un blindato della Vigilpol sulla statale 131, poco prima del bivio per Giave.

Fonte: Link Oristano

